Erbacce, insetti e rifiuti, i cittadini si mettono al lavoro e ripuliscono un’intera area

Gela. I loro appelli, inoltrati al Comune, sono andati a vuoto e così tre residenti della zona si sono messi al lavoro per ripulire strade che non venivano manutenzionate ormai da tempo. Erbacce, rifiuti e resti di ogni tipo sono stati eliminati, dopo diverse ore di attività del tutto volontaria. Massimo Grasso, Francesco Grasso e Luca Caronia hanno completamente ripulito la zona, tra via Eritrea e via Somalia, a poca distanza da due istituti scolastici. Senza interventi del Comune, hanno preso gli attrezzi da lavoro e hanno ripristinato il decoro, in un’area che non ne aveva più.