Erbacce occupano il marciapiede, segnalazioni dalla zona di via Portuense

Gela. In diverse zone della città, nonostante il piano per un rafforzamento degli interventi di pulizia e manutenzione, sono ancora tante le criticità. Sterpaglie e verde incolto sono assai estesi e anche i marciapiedi ne risentono. In via Portuense, nel tratto che costeggia la linea ferrata, lo stato dell’arte è più che evidente, con le erbacce che ricoprono il marciapiede che dovrebbe essere destinato ai pedoni.