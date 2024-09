Errani e Vavassori nella storia, vincono il misto agli Us Open

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Sara Errani e Andrea Vavassori fanno la storia nel doppio misto. La romagnola e il piemontese sono infatti la prima coppia tutta azzurra di sempre a vincere una prova del Grande Slam. Errani e Vavassori hanno vinto questa sera il torneo misto degli Us Open, quarta e ultima prova stagionale del Grande Slam, in corso sui campi in cemento di Flushing Meadows, a New York. Il duo italiano, nella finale giocata all’Arthur Ashe Stadium, hanno sconfitto gli statunitensi Taylor Townsend e Donald Young con il punteggio di 7-6 (0) 7-5.

Quanto mai felici e soddisfatti gli azzurri a fine match. Errani in carriera ha già vinto 5 prove Slam e una medaglia d’oro nel doppio femminile; per Vavassori è il primo titolo in un Major. Il piemontese aveva perso due finali (al Roland Garros e agli Australian Open), giocate entrambe in questo 2024.

Stanotte andranno in scena invece le semifinali del singolo femminile. In campo prima la bielorussa Aryna Sabalenka, opposta alla statunitense Emma Navarro poi l’altra giocatrice a stelle e strisce Jessica Pegula, che affronta la ceca Karolina Muchova.

Cresce intanto l’attesa per le semifinali del singolare maschile del Major di New York. Il match della parta alta del tabellone, ovvero quello fra l’azzurro Jannik Sinner e il britannico Jack Draper, è in programma domani sera, alle 21 italiane, sul cemento dell’Arthur Ashe Stadium. Fra l’altoatesino e il tennista di Sutton un solo precedente, datato 2021, vinto dopo due tie-break dall’inglese sull’erba del Queen’s. In scena in serale, e quindi nella notte italiana, invece, l’altra semifinale, che è il derby statunitense fra Taylor Fritz e Frances Tiafoe, in programma sempre sull’Arthur Ashe Stadium non prima dell’una di notte in Italia. Qui il conto dei precedenti vede in netto vantaggio, per 6-1, Fritz.

