Ersu Palermo, un film sulla vita degli studenti universitari fuorisede

PALERMO (ITALPRESS) – Un’iniziativa per raccontare le storie e la vita di chi vive l’università lontano da casa: l’ERSU Palermo, nell’ambito dell’ERSU Festival 2025, ha approvato la realizzazione del film “Fuorisede, storie di vita e di studi”, un progetto curato dall’Associazione Listen!, con la direzione artistica del maestro Salvo Ferrara.L’iniziativa coinvolgerà attivamente come protagonisti gli studenti in tutte le fasi di realizzazione del film.Candidature apertePer partecipare è possibile presentare la propria candidatura entro le ore 12:00 del 10 febbraio 2025, compilando il modulo disponibile al seguente link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSehafy6W2NQKVXknKqzProOt4uSQxzIDC8S4S5OrsiMKVjKGQ/viewform?pli=1La selezione dei partecipanti sarà a cura della Produzione Listen!. Sono due le macro-aree per le quali è possibile presentare la candidatura: studenti protagonisti delle “storie di vita e di studi”. Risorse tecniche e organizzative, per la realizzazione del Progetto.Quattro protagonisti (due donne e due uomini) sia italiani che stranieri. I candidati attori dovranno essere comunicativi ed empatici.Questi i ruoli oggetto della ricerca: Operatore video: conoscenza e utilizzo di strumenti di ripresa video (es. Reflex e Mirrorless). Addetto alla fotografia: conoscenza dei principi fondamentali dell’ambientazione, del posizionamento e del controllo dell’illuminazione sul set di ripresa.Editor video: buona conoscenza dei principali sistemi operativi di editing (Da Vinci, Premier, FinalCut, Edius).Fonico: familiarità con strumenti di registrazione audio per la presa diretta, conoscenza dei sistemi microfonici, capacità di controllo audio in real time.Fotografo di scena: capacità di immortalare, con creatività, il “dietro le quinte” della lavorazione e delle interazioni fra i protagonisti.Segretario/a di Produzione: sarà il punto di raccordo fra tutte le componenti del Progetto.Social Media Manager: si tratta di una risorsa che abbia padronanza dei più diffusi canali di comunicazione di comunicazione digitale.

