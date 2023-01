Esce il nuovo singolo di Angelo Famao: in pochi anni successi clamorosi per l’artista gelese

Numeri che certificano la sua fama, in Italia e all’estero. Sono tante le tracce che hanno lasciato il segno, a suon di like, follower e consensi di ogni tipo. “Se mi dai il cuore”, pubblicata su YouTube il primo febbraio 2019 vanta oltre 17 milioni di visualizzazioni; “Hey bella”, uscita il 27 ottobre 2018 ha messo insieme oltre 14 milioni di visualizzazioni. I successi di Angelo Famao sono stati prodotti dalla BlueMusic di Catania che, con innovazione ed intuizione, da anni produce e lavora al fianco di importanti artisti. Angelo, forte del successo ottenuto sui social e su YouTube con i suoi singoli, ha concluso la scorsa estate un tour in Italia, toccando quasi tutte le Regioni, con circa 50 concerti in altrettante città, registrando ovunque migliaia di presenze e “soldout” . “Dietro a tutto ci sono un grande lavoro e forte spirito di sacrificio”, dice. Un supporto importante l’ha avuto dalla AF Production e dalla Carracillo Spettacoli, per il lavoro manageriale. “È vasta ed ampia la struttura organizzativa che sta dietro alla gestione di un artista, pertanto è doveroso dare risalto a tutti coloro che hanno creduto e continuano a credere in me impegnando le proprie forze, quotidianamente, per portare avanti il mio progetto artistico”, aggiunge. L’uscita del nuovo singolo è in programma per sabato 28 gennaio, dalle 14, attraverso il canale YouTube ufficiale.