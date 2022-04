Esclusa dalla White list, Tar conferma interdittiva antimafia a “Balestrieri Impianti”

Napoli. Sono lunghe e articolate le motivazioni che hanno indotto i giudici amministrativi del Tar Campania a confermare l’interdittiva antimafia alla “Balestrieri Impianti”, azienda dello stesso gruppo del quale fa parte Tekra (giovedì destinataria di una nuova proroga per il servizio rifiuti in città). Proprio Tekra non è toccata dall’interdittiva, che già lo scorso anno porto’ ad escludere la “Balestrieri Impianti” dalla White list delle aziende estranee ad infiltrazioni criminali. I giudici amministrativi non hanno accolto il ricorso presentato dal pool di legali dell’azienda, certi invece dell’illegittimità dell’esclusione. Per i legali, non sussiste il pericolo di infiltrazioni criminali. I giudici hanno analizzato atti e documentazione. Tra gli aspetti decisivi, i rilievi degli investigatori, compresi quelli della procura di Gela. Viene più volte citato il rinvio a giudizio per due imprenditori del gruppo, attualmente a processo davanti al collegio del tribunale locale, anche per ipotesi corruttive relative appunto al servizio rifiuti. L’interdittiva indusse diversi sindaci di Comuni campani a revocare gli appalti alla “Balestrieri Impianti”. Il prefetto partenopeo scrisse di “permeabilità ai voleri della criminalità organizzata”. Per i legali della “Balestrieri Impianti”, i fatti posti a fondamento dell’interdittiva non possono considerarsi decisivi, essendo invece “accadimenti datati, episodici e non connessi tra loro”.