“Esercenti e partite Iva non ce la fanno più”, Fasulo: “Sindaco ci ascolti”

Gela. Molti esercenti, titolari di partita Iva, sono allo stremo. In città, anche a causa della nuova stretta seguita alla zona rossa, le saracinesche sono nuovamente abbassate. Ora, i commercianti chiedono un confronto con il sindaco. La richiesta arriva dalla rappresentante di Confcommercio Miriam Fasulo, che ha la delega per le ludoteche. Ha scritto al primo cittadino. “Sul fronte della prevenzione del contagio trovo valida la scelta di colorare il nostro territorio di rosso. Il continuo aumento di contagi preoccupa tutti i cittadini e come farebbe un buon padre di famiglia ha pensato bene di tutelare la salute dei suoi figli – scrive Fasulo rivolgendosi a Greco – allo stesso tempo, però, la situazione diventa sempre più insostenibile per noi titolari di partite Iva. Come ben sa la nostra città è composta per la stragrande maggioranza da commercianti. Siamo gli stessi che patiscono da un anno gli effetti catastrofici di questa pandemia, gli stessi commercianti che hanno adattato i loro locali alle normative che le istituzioni cambiano continuamente non tenendo conto delle nostre tasche. Gli stessi commercianti che continuano nonostante tutto a pagare tasse, affitti e utenze, e che si sono dovuti reinventare per adempiere ad ogni singolo impegno economico e in tutto questo garantirsi anche il sostentamento delle proprie famiglie. Infine, siamo gli stessi commercianti che fanno parte della popolazione gelese che lei non ha esitato ad etichettare come priva di buon senso civico e disabituata alle regole. Voglio soltanto pensare che il suo fosse uno sfogo prettamente umano dettato dallo stress che questa situazione ci porta, piuttosto che un discorso pensato, ragionato lucidamente ed esposto con tanta disinvoltura sulle reti regionali”.