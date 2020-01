Esito elettorale a rischio? Di Pietro, “ricorso è fondato ma se Tar lo rigetta non andrò al Cga”

Gela. “Noi siamo convinti che il ricorso per l’annullamento dell’esito elettorale sia fondato e diverse sentenze, anche del Consiglio di Stato, confermano la linea che stiamo portando in giudizio”. Il centrista Ennio Di Pietro è stato uno degli ispiratori politici della coalizione di centrodestra, che alle scorse amministrative è uscita sconfitta dal duello elettorale con gli “arcobaleno” del sindaco Lucio Greco. Di Pietro, all’indomani dell’elezione dell’avvocato o a sindaco, ha sostenuto la scelta di rivolgersi al Tar Palermo, che a fine gennaio valuterà il ricorso. “La giurisprudenza conferma che la mancata indicazione dei nominativi dei candidati nelle liste che vengono sottoscritte è causa di esclusione – continua – poi, spetterà ai giudici valutare il caso. Una cosa è certa, se non dovesse essere accolto il nostro ricorso, io accetterò l’esito e non impugnerò la decisione al Cga. L’ho già riferito a tutti. Per me, la questione si chiude al Tar, anzi se dovesse esserci un pronunciamento non favorevole rispetto alle nostre istanze, proporrò a tutti gli alleati di iniziare il confronto su temi importanti, così da portare avanti un’efficace opposizione a questa giunta”. Di Pietro apre un ragionamento, politico ma non solo. “Questa è una mia scelta – continua – ovviamente, nel nostro ricorso chiediamo l’annullamento dei verbali elettorali e la proclamazione a sindaco di Giuseppe Spata. Sappiamo, però, che il Tar potrebbe mandare indietro le lancette del tempo, al giorno della presentazione delle liste, e in questo caso Greco si troverebbe a correre solo con una a supporto oppure i giudici potrebbero decidere di annullare le elezioni e allora è prevista la nomina di un commissario e l’avvio di un’altra fase elettorale. Personalmente, ritengo che essendoci state irregolarità solo in quattro liste su otto, annullare le elezioni non sarebbe corretto. In ogni caso, rispetterò qualsiasi decisione del Tar”. Di Pietro pare non seguire una dottrina da “falco” e anzi ammette che accetterà un verdetto sfavorevole, senza pensare ad altre impugnazioni.