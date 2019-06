Esito elettorale rimesso in gioco, al Tar il prossimo 30 gennaio anche i ricorsi di Cavallo e Cafà

Gela. Non solo quello della coalizione di centrodestra. I giudici del Tar Palermo, il prossimo 30 gennaio valuteranno anche gli altri ricorsi presentati nel dopo amministrative. Sono stati emessi i decreti che fissano le udienze anche a seguito delle azioni giudiziarie intraprese, separatamente, dall’ex consigliere comunale Sara Cavallo, alle amministrative prima dei non eletti in “Avanti Gela”, e dall’avvocato Angelo Cafà, dopo le urne risultato primo dei non eletti in “Azzurri per Gela”. Una sorta di election day posticipato, che questa volta finisce sui tavoli dei giudici amministrativi palermitani. Sara Cavallo contesta il premio di maggioranza (con quindici consiglieri comunali) assegnato dalla commissione elettorale al sindaco Lucio Greco e che la tiene fuori dall’aula. In questo caso, la corsa la farebbe su Romina Morselli di “Un’Altra Gela”, che con il premio di maggioranza a quindici ha ottenuto la riconferma. Cafà, invece, ha scelto di presentare ricorso, ritenendo che i numeri finali delle preferenze potrebbero avvantaggiarlo su Carlo Romano, consigliere eletto in “Azzurri per Gela”.