Esordio da 3 punti per Giampaolo, Lecce vince a Venezia

VENEZIA (ITALPRESS) – Vittoria cruciale per il Lecce, che allaprima di Marco Giampaolo stende fuori casa il Venezia di EusebioDi Francesco con il risultato finale di 1-0. La rete decisiva – la prima fuori casa della stagione dei pugliesi – è quella di Dorgu, arrivata dopo più di metà gara dominata dagli arancioneroverdi. La prima chance buona se la crea infatti il Venezia, grazie alla qualità di Oristanio che da una rimessa laterale avanzata prende di sorpresa Baschirotto e si presenta davanti a Falcone spedendo di poco largo il pallone del possibile 1-0. Gara attenta da parte delle due squadre, con il Venezia che apporta una pressione alta sugli uomini di Giampaolo, impedendo una costruzione pulita della manovra avversaria. Lecce offensivamente sterile e lagunari che si rifaranno pericolosi, sul piazzato calciato da Nicolussi Caviglia e spedito sulla traversa dalla testa di Idzes. Prima frazione di gioco che si chiude con un Venezia molto più propositivo e meglio messo in campo, rispetto ad un Lecce privo di idee. Al 52′ è pregevole lo scambio tra Busio e Pohjanpalo, con il centravanti finlandese che con uno scavetto mette statunitense da solo davanti ad un attento Falcone che respinge. Portiere dei salentini che qualche minuto più tardi dovrà ancora spegnere una nuova chance per il Venezia, stavolta sull’inserimento e tiro di Duncan. Altra occasione per l’undici di Di Francesco che però al 70′ andrà inaspettatamente in svantaggio: merito della ripartenza di Gallo, che dall’out di sinistra fa partire il cross mancino che viene raccolto e spinto in rete dal puntualissimo Dorgu. Rete pesante che porta avanti il Lecce, al primo vero lampo della sua serata. Veneti psicologicamente segnati dalla rete leccese, oltre che tentati dal tutto per tutto nel forcing finale che non produce però i frutti sperati, condannando il Venezia ad una sconfitta che ribadisce ancor di più l’ultimo posto in classifica. Tre punti fondamentali, invece, per il Lecce, che fa un balzo al quindicesimo posto, mettendosi dietro Cagliari, Genoa e Como.- Foto Ipa Agency -(ITALPRESS).