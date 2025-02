Esperto in bandi e rapporti Ue, Di Stefano nomina il dem Di Dio: “A titolo gratuito”

È il secondo esperto a titolo gratuito scelto da Di Stefano. Una prima nomina era andata al dottor Aldo Turco, in materia di “legislazione ambientale”. È evidente che la nomina di Di Dio, dipendente Eni, va a ribadire che Di Stefano non ha alcuna intenzione di mettere in discussione i rapporti politici e amministrativi con i dem, che ieri sera in consiglio comunale hanno platealmente preso le distanze dalla nomina dell’assessore Morselli, non partecipando agli interventi di “cortesia istituzionale” e di sostegno alla sua azione programmatica. Gli esponenti del Pd hanno però garantito il loro voto sugli atti, compreso il regolamento per la tassa di soggiorno.