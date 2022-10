Esplosa torcia biogas Ato, disposti i primi interventi per il ripristino

Gela. Una torcia del sistema biogas dell’Ato Cl2 in liquidazione, a Timpazzo, esplosa. Il guasto si è verificato ad inizio settimana, nonostante i lavori che erano già stati effettuati per un bypass. L’attuale guida dell’Ato rifiuti, sotto amministrazione giudiziaria per l’inchiesta sull’impianto di compostaggio, ha dovuto predisporre una serie di interventi d’urgenza. L’esplosione è stata segnalata da uno degli ingegneri, in questa fase incaricati di svolgere le attività tecniche. Si tratta di un sistema ancora in carico all’Ato e che venne realizzato nel sito di Timpazzo. La vicenda ha fatto scattare le prime determinazioni. E’ stato nuovamente dato incarico all’azienda bresciana che se ne era già occupata, per effettuare i lavori di ripristino.