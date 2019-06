Esplosione al mercato, accertamenti sul corpo di Tiziana Nicastro: fondamentale autopsia

Gela. Il corpo della quarantaduenne Tiziana Nicastro potrebbe essere restituito ai familiari entro la fine di questa settimana. E’ stato nominato un medico legale che si occuperà degli accertamenti autoptici. I pm della procura, dopo la drammatica esplosione al mercato rionale di via Madonna del Rosario, stanno raccogliendo tutti gli elementi che possano fare chiarezza su quanto accaduto. Verranno ricostruite le cause della morte della donna, che è deceduta dopo il ricovero in centri specializzati di Palermo. L’autopsia, quindi, viene ritenuta decisiva, mentre sarebbero in corso ulteriori accertamenti tecnici.