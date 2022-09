Esplosione al mercato, due donne morte e feriti: “Anche Comune ne deve rispondere”

Gela. A dicembre, quando è stata fissata la prossima udienza, il gup valuterà la posizione anche dei responsabili civili, citati dai legali dei familiari delle vittime e da quelli dei feriti nell’esplosione al mercato rionale di via Madonna del Rosario. Tra i responsabili civili, sono stati indicati sia la compagnia assicurativa Groupama (che ha già chiesto di essere estromessa) sia il Comune. Secondo i legali, l’ente avrebbe forti responsabilità rispetto a ciò che si verificò nell’area mercatale, soprattutto per controlli ritenuti inadeguati. L’esplosione avvenuta in una rivendita mobile determinò il decesso di due donne, Tiziana Nicastro e Giuseppa Cilio, e il ferimento di diversi avventori, che si trovavano tra le bancarelle. Anche una donna incinta riportò conseguenze e ora è parte civile con il legale Riccardo Balsamo. A rispondere di omicidio colposo, incendio, lesioni colpose e di una lunga serie di violazioni amministrative è l’ambulante agrigentino Carmelo Catalano. Imputata è anche la società Sicilpetroli, rispetto alle bombole gpl che furono ricaricate nonostante per gli inquirenti fossero non conformi.