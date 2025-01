Esplosione per una fuga di gas a Catania, otto feriti. Si scava tra macerie

CATANIA (ITALPRESS) – Otto persone sono rimaste ferite in seguito ad un’esplosione per una fuga di gas dalla rete cittadina in via Galermo, nel quartiere di san Giovanni Galermo, a Catania, dove è crollata una palazzina di tre piani dello Iacp. Non ci sarebbero dispersi, ma si scava tra le macerie e si continuerà a scavare per tutta la notte. Sul posto vigili del fuoco e forze dell’ordine, insieme a unità cinofile e diverse ambulanze. Nella stessa zona, già stamattina, una squadra di tecnici stava lavorando per riparazioni su alcune condutture. Già nel primo pomeriggio, nella zona di via Santa Sofia, a ridosso dal luogo dell’esplosione, gli universitari del Cus avevano avvertito un forte odore di gas e avevano dato l’allarme, facendo scattare l’emergenza. In seguito all’incidente un tavolo tecnico è stato istituito inprefettura a Catania. L’unità di crisi sta organizzando, con il Comune, la Protezione civile e le associazioni di volontariato, l’evacuazione di almeno 150 persone dalla zona in cui è avvenuta l’esplosione.”Abbiamo precauzionalmente disposto l’evacuazione delle palazzineche si trovano vicine al crollo e parte di quelle di una stradalimitrofa. Si tratta di 150 persone, alcune delle quali hannotrovato autonomamente dove trascorrere la notte, per le altreinvece insieme al Comune stiamo individuando un luogo doveospitarle, probabilmente il Palazzetto dello sport”, ha dichiarato il prefetto di Catania, Maria Carmela Librizzi, a RaiNews 24.”Attualmente ci sono otto persone ferite, una di queste in codicerosso. Non ci dovrebbero essere dispersi, ma si sta ancoralavorando per spegnere l’incendio e l’unita cinofila dei Vigilidel Fuoco farà delle ricerche per verificare se c’è qualcunorimasto sotto le macerie”. Le persone coinvolte sono “anziane, maanche persone giovani”. Così Salvatore Montemagno, primo dirigente della Polizia di Stato, sull’esplosione di via Galermo a Catania.- foto: screenshot da video xo1 Italpress -(ITALPRESS).