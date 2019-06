Esplosione via Madonna del Rosario, scatta allerta: a Messina vietate bombole gas ad ambulanti

Messina. La tragedia del mercato di via Madonna del Rosario ha prodotto un’onda lunga che probabilmente farà scattare i controlli che in passato non sono mai stati effettuati, ma non solo in città. Mentre la famiglia attende di celebrare i funerali di Tiziana Nicastro, vittima di quanto accaduto tra le bancarelle del mercato rionale, i segni si fanno già sentire. Sabato sera, a Messina, agenti di polizia municipale hanno ordinato lo stop alle attività che gli ambulanti stavano svolgendo, con la vendita di prodotti preparati usando bombole a gas. Decine di bancarelle, allestite per i festeggiamenti di Sant’Antonio, sono state passate al setaccio e per protesta i titolari le hanno chiuse. I controlli sono stati organizzati proprio dopo quanto accaduto in via Madonna del Rosario ed è servita la mediazione del primo cittadino messinese Cateno De Luca per evitare che gli ambulanti potessero inscenare una plateale protesta.