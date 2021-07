“Esproprio illegittimo”, altra decisione Tar: “Restituire area, Comune risarcisca”

Gela. Si susseguono le decisioni del Tar Palermo che continuano a mettere in luce le inadempienze del municipio a seguito di procedure di esproprio, in passato realizzate senza tenere in considerazione le norme in materia. Una nuova decisione contraria a Palazzo di Città, non costituito nel giudizio, è appena stata formalizzata dai magistrati amministrativi. Anche in questo caso, ad agire è stato il proprietario di un’area, in passato occupata per lavori, ma che non ha mai ottenuto le indennità dovutegli. Nonostante l’occupazione, è comunque rimasto proprietario dell’area, per mancanza di provvedimenti di acquisizione da parte dell’ente. A quattro anni dalla decisone favorevole, lo stesso proprietario non ha ricevuto riscontri dal municipio e si è rivolto ai giudici del Tar, rappresentato dall’avvocato Calogero Giardina.