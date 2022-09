Esproprio illegittimo, Tar dà ragione ad ex proprietario: “Atti anche alla Corte dei Conti”

Gela. L’esproprio e tutte le procedure successive, come troppo spesso capitato con faldoni che risalgono al passato, furono illegittimi. I giudici del Tar Palermo hanno nuovamente dato ragione all’ex proprietario di un’area che fu usata per realizzare opere di urbanizzazione, a supporto anche di un istituto scolastico a Settefarine. Da allora, l’ex proprietario non ha mai ricevuto le indennità previste e allo stesso modo Palazzo di Città non ha completato l’eventuale acquisizione sanante. Dovrà farlo entro novanta giorni e il Tar, accogliendo l’azione avviata dal legale Luigi Brex, per conto dell’ex proprietario, ha disposto anche la nomina di un commissario ad acta. Palazzo di Città ha insistito per il rigetto delle richieste, ritenendo che già all’epoca dei fatti ci sarebbe stata una cessione delle aree ad altre ditte e la necessità quindi di procedere all’urbanizzazione della zona. I giudici, che già avevano riconosciuto il diritto dell’ex proprietario, hanno invece ribadito la linea.