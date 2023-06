Estate 2023, partenza ritardata a causa del maltempo

Gela. Se negli anni precedenti a metà giugno il 60% dei gelesi sfoggiava una tintarella da far invidia a chiunque, quest’anno la stagione estiva sembra non voler aprire i battenti. Il meteo ballerino delle ultime settimane ha reso quasi impossibile recarsi in spiaggia per una giornata intera e sono in molti che approfittano delle sporadiche giornate di sole per fare il tanto atteso primo bagno.

Stamattina in spiaggia sono già presenti le prime comitive di studenti e chi ogni anno torna per godere del litorale gelese. Un considerevole numero di gelesi che vive fuori durante il resto dell’anno torna a Gela per le vacanze estive “ Per me non è estate se non vengo a mare qui” ha dichiarato una bagnante che ogni anno parte da Brescia per ricongiungersi con i parenti .

Anche per questa stagione estiva i bagnini raccomandano ai bagnanti di tenere un comportamento responsabile in modo da evitare spiacevoli incidenti.

“La crema solare ed il cappello sono sempre consigliati- ha dichiarato il bagnino Giuseppe Cilindrello – inoltre evitare l’esposizione solare nelle ore più calde, soprattutto per i bambini e guardare sempre il colore della bandiera che indica le condizioni del mare dovrebbero diventare una regola per tutti i bagnanti “