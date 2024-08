Estate, la stagione dei tradimenti

Gela. D’estate si ama di più, ma…si tradisce anche di più. Lo rivelano i dati e le statistiche secondo cui i tradimenti sarebbero frequentissimi con l’arrivo della stagione calda. Secondo un vecchio adagio “l’occasione fa l’uomo ladro”, oggi potremmo dire che “l’estate lo fa traditore”.

Luglio ed agosto roventi non solo per le temperature, ma anche per le avventure extraconiugali. Il motivo? La luce solare stimola maggiormente gli ormoni sessuali, il caldo provoca uno stato di benessere e ci spinge a usare abiti più leggeri, seducenti e svolazzanti. E poi c’è l’abbronzatura, ci sono le serate in spiaggia, le feste con gli amici e le vacanze spensierate.

Insomma: l’estate ha tutti gli ingredienti per conquistare lo scettro di stagione del tradimento, dunque chi è in coppia dovrebbe tenere gli occhi ben aperti. Osservare con attenzione il comportamento partner è sicuramente il metodo giusto per captare alcuni segnali che possono metterti in allarme: Fare attenzione agli inviti solo per lui,che sia una serata con i colleghi o una con gli amici. Se il partner rinuncia a un di coppia per partire con gli amici probabilmente qualcosa non va!

A mettere la pulce nell’orecchio delle coppie nell’ultimo perido, quasi come un moderno Iago con l’Otello di turno, ci ha pensato il reality di canale di canale 5 in cui alcune coppie in crisi, in due villaggi confinanti, entrano in contatto con tentatrici e tentatori a cui confidano, davanti alle telecamere, anche le scappatelle avute durante la relazione.

Così in alcune coppie il partner meno sicuro e con il carattere più debole entra in un perenne stato di tensione e ansia che mina ancora di più il rapporto con l’altro, mentre chi ha un carattere più sicuro può prendere “spunto”.

C’è chi tradisce il partner in un momento di debolezza e si pente subito perché prova un vero sentimento e chi invece lo fa perché non è più innamorato. C’è chi si rifiuta di ammettere la scappatella e preferisce vivere avventure al di fuori della coppia senza confessare mai ,neppure di fronte all’evidenza, e chi invece non ha il coraggio di lasciare l’altro e inconsciamente cerca di provocare la rottura con il tradimento.

C’è anche una classifica delle mete più ambite per i tradimenti estivi: Ibiza, Mykonos e Costa Azzurra, note per la loro vivace vita notturna e le spiagge affollate. La costa Romagnola non è da meno: si piazza sempre bene quanto a relazioni extraconiugali. Anche le città d’arte italiane, come Roma, Firenze e Venezia, attraggono molti fedifraghi. Non compare però Trieste, che l’anno scorso si era conquistata il podio. Notizia che a suo tempo non deve aver fatto dormire sonni tranquilli a molti mariti, che evidentemente hanno messo la testa a posto oppure hanno affinato la tecnica.