Estorsioni nei cantieri e in un’attività commerciale, Nicastro si difende: “Lavoravo regolarmente”

Gela. Ha negato di aver imposto la propria assunzione nei cantieri edili che finirono sotto stretta osservazione degli inquirenti così come non avrebbe mai preteso denaro dagli ex titolari di una rivendita per prodotti destinati all’infanzia. Questa mattina, in videocollegamento dal carcere nel quale è detenuto, Simone Nicastro ha voluto rilasciare dichiarazioni spontanee. E’ imputato nel giudizio scaturito da una costola investigativa dell’indagine “Agorà”, sulla ricostituzione del gruppo stiddaro in città. Ha parlato nel procedimento che si celebra davanti al collegio penale del tribunale. “Dopo la scarcerazione cercai lavoro e riuscì ad ottenerlo in un cantiere edile – ha detto – lavoravo regolarmente e venivo pagato a fine mese. Mi interessava solo mantenere la mia famiglia”. Per i pm della Dda di Caltanissetta, invece, Nicastro (difeso dal legale Davide Limoncello) avrebbe fatto pesare la sua appartenenza al gruppo della stidda. Ha negato imposizioni per i soldi che invece gli inquirenti ritengono ci siano state ai danni dei titolari di una sanitaria, poi chiusa.