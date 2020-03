Euro2020, Christillin “In Uefa tranquilli, andra’ tutto bene”

AMSTERDAM (OLANDA) (ITALPRESS) – “Il presidente Ceferin e tutta l’Uefa sono tranquilli per Euro 2020”. Lo ha dichiarato all’Italpress Evelina Christillin, rappresentante dell’Uefa al Consiglio Fifa, a proposito degli Europei al via il 12 giugno da Roma. L’allarme coronavirus e’ stato affrontato anche nel corso dell’esecutivo Uefa in corso ad Amsterdam. “All’inizio del suo intervento, Ceferin ha rassicurato tutti dicendo ‘niente panico, tutto andra’ per il verso giusto’. Insomma, bisogna essere positivi e ottimisti” ha detto la dirigente torinese. Sul caos generato nella serie A dopo le disposizioni del Governo, Evelina Christillin riconosce che “vista la situazione molto particolare non e’ facile prendere decisioni”, tuttavia “forse la decisione del rinvio al 13 maggio si poteva prendere il giorno prima e non tornare indietro sulle porte chiuse generando molte polemiche, ma mi rendo conto che bisogna essere dentro le situazioni per capirne bene le dinamiche, e dunque si deve andare molto cauti nel pronunciarsi da osservatori esterni”.(ITALPRESS).