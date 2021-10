“Eurograni”, chiuse le indagini: inchiesta pm e finanzieri su bancarotta

Gela. I pm della procura hanno chiuso le indagini, concentrate sul fallimento della “Eurograni”, azienda per anni tra le più importanti nel mercato del brokeraggio internazionale dei grani. Lo scorso aprile, i magistrati della procura e i finanzieri fecero scattare le misure. L’inchiesta, condotta dal sostituto Federica Scuderi, si è concentrata soprattutto sulle strategie dell’imprenditore Massimo Barranco, che inizialmente sottoposto ai domiciliari, è stato poi trasferito in carcere, per aver violato la misura. Ad agosto, però, è stata revocata la detenzione e all’imprenditore (difeso dagli avvocati Flavio Sinatra e Antonio Gagliano) sono stati concessi i domiciliari. Secondo i pm della procura, avrebbe sottratto fondi al fallimento della “Eurograni”, trasferendoli ad un’altra società, la “Mediterranea”, per gli investigatori a lui riconducibile.