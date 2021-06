“Eurograni”, revocata misura a Cirignotta: difesa, “estraneo ad operazioni irregolari”

La difesa ha inoltre prodotto un lungo elenco, con tutti gli incarichi che in quel periodo il professionista ricopriva, proprio con funzioni di controllo, in molte altre società, che lo scelsero per le competenze in materia. Il professionista si dice del tutto estraneo ad operazioni anomale. Il riesame ha revocato la misura che gli era stata imposta dal gip del tribunale.