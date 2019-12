EUROPA LEAGUE. ROMA AI 16ESIMI, FINISCE 2-2 CON IL WOLFSBERGER

ROMA (ITALPRESS) – La Roma pareggia 2-2 contro il Wolfsberger e deve accontentarsi del secondo posto del girone alle spalle dell’Istanbul vittorioso a Monchengladbach per 2-1. All’Olimpico Paulo Fonseca ricorre al turn over ma non rinuncia ad Edin Dzeko. Ed è proprio il bosniaco a conquistare il calcio di rigore realizzato da Diego Perotti dopo 7′ di gioco. Ma al 10′ il Wolfsberger pareggia: Niangbo corre sulla fascia e trova la deviazione nella propria porta di Florenzi. La Roma reagisce e torna in vantaggio con Dzeko bravo ad appoggiare in rete su assist di Perotti dopo un’apertura illuminante di Diawara. Nella ripresa Mirante è costretto ad uscire e Pau Lopez è battuto al primo tiro: Weissman si fa trovare pronto in area e di testa sigla il 2-2 dopo aver colpito il palo al 48′. Nel finale la Roma sfiora il gol del primo posto: Florenzi crossa in area, Dzeko a botta sicura si fa negare il gol da Kofler. Finisce 2-2, ma ai giallorossi basta il pari per chiudere il girone al secondo posto e ottenere la qualificazione ai sedicesimi di Europa Legaue.

