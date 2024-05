Europee, FI si schiera con Tamajo: l’ingegnere Cosentino alla convention dell’assessore regionale

Gela. Gli azzurri locali lo hanno voluto in città, in una delle sue tappe del tour elettorale per le europee. L’assessore regionale Edy Tamajo ha tenuto un incontro pubblico, soprattutto con esponenti forzisti e con diversi rappresentanti del centrodestra. In prima fila, l’ingegnere Grazia Cosentino, candidato a sindaco con il sostegno, tra gli altri, proprio dei berlusconiani. Alla convention non sono mancati i dirigenti FI, a partire dal parlamentare Ars Michele Mancuso, al tavolo insieme a Tamajo e all’ex ministro Salvatore Cardinale, altro grande sponsor dell’assessore regionale. In città, Tamajo si era visto l’ultima volta, lo scorso anno, per rendere noti i contenuti del secondo avviso dei progetti per l’area di crisi. Nel corso del dibattito pomeridiano è ritornato sul punto, ricordando la necessità di una ripresa anche industriale.



L’arrivo dell’esponente del governo Schifani di fatto pone a suo sostegno proprio il partito ufficiale: c’erano, tra gli altri, il coordinatore Vincenzo Pepe e il dirigente Nadia Gnoffo (candidata al consiglio comunale).