Europee, il consigliere Farruggia dà la disponibilità per la lista del Movimento cinquestelle

Gela. Era più di una semplice ipotesi, come avevamo riferito alcune settimane addietro. Ora, il consigliere comunale del Movimento cinquestelle Virginia Farruggia, con un post sulla sua pagina facebook, ha annunciato ufficialmente di aver dato la propria disponibilità alla candidatura per le elezioni europee di inizio giugno (in città si terranno in contemporanea con le amministrative). Farruggia ha già svolto due mandati da consigliere comunale M5s, sia con la sindacatura Messinese (interrotta dalla sfiducia) sia in quella attuale del sindaco Lucio Greco. Salvo in una primissima fase dell’esperienza Messinese, è sempre stata all’opposizione. Conferma di rivedersi nel progetto politico di Giuseppe Conte. “Sono stata eletta per ben due volte al consiglio comunale grazie al contatto con la gente e al legame con il territorio. Questa esperienza mi ha spinto a dare la disponibilità per la candidatura elle elezioni europee 2024 – scrive in un post sulla pagina facebook – per dare un contributo alla lista del M5s. Grazie al sostegno della meravigliosa rete del Movimento 5 Stelle e di chi vorrà darmi fiducia”. Il gruppo locale, in primis i parlamentari pentastellati, puntano su di lei.