EUROPEE: STIMA AFFLUENZA AL 51%, LA PIÙ ALTA DEGLI ULTIMI 20 ANNI

BRUXELLES (ITALPRESS)- Ad un’ora dalla chiusura dei seggi in Italia si profila il dato complessivo dell’affluenza in tutti i Paesi della Ue. A conclusione del voto, l’affluenza dovrebbe attestarsi attorno al 51%; sarebbe il dato più alto degli ultimi 20 anni. Una percentuale che trova conferma a Bruxelles. Il portavoce capo del Parlamento Europeo Jaume Duch Guillot ha anticipato che il risultato definitivo dell’affluenza si attesterà, secondo le stime, sopra il 50%, vicina al 51. Un numero record se si fa il paragone con l’affluenza registrata nel 2014, quando aveva votato il 42,54%, mezzo punto in meno rispetto al 43% del 2009. Come detto si tratterebbe del migliore risultato da 20 anni a questa parte.

(ITALPRESS).