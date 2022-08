Europei tuffi, Elena Bertocchi vince l’oro da un metro

ROMA (ITALPRESS) – Trionfo azzurro nella gara di trampolino da un metro agli Europei di tuffi in corso a Roma. Elena Bertocchi ha vinto la medaglia d’oro con 264.25 punti, Chiara Pellacani ha conquistato il bronzo con 259.05. Argento per la svedese Emma Gullstrand con 259.95, appena 60 centesimi di punto meglio della 19enne romana. Bertocchi si conferma dunque campionessa europea dopo il trionfo di Budapest.Una medaglia di bronzo per l’Italia è arrivata anche dal sincro misto dalla piattaforma. Sarah Jodoin Di Maria ed Eduard Timbretti Gugiu hanno chiuso con 290.28 punti, battuti soltanto dai britannici Kyle Kothari e Lois Toulson (300.78) e dagli ucraini Sofiia Lyskun e Oleksii Sereda (298.59). “Non siamo stati perfetti ma concentrati fino alla fine – ha dichiarato Timbretti Gugiu – abbiamo riposato bene e siamo andati a dormire presto”. “Siamo partiti un pò male ma non siamo stati così disastrosi – ha raccontato con un sorriso Jodoin di Maria – e alla fine abbiamo fatto cinque tuffi regolari. Siamo contentissimi”, ha aggiunto l’azzurra che salta con i legamenti del polso rotti e il tricipite della spalla sinistra strappato. “Stringo i denti ma quando salto fa male. L’operazione al polso è prevista l’8 settembre mentre la spalla la curo con la fisioterapia”.- Foto agenzia Fotogramma.it -(ITALPRESS).