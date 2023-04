Europei WDC di Blackpool, Ale & Nicole nei primi dieci

Gela. Un risultato prestigioso e brillante per una giovanissima coppia di ballerini gelese. Alessandro Romano e Nicole Murvana si sono classificati al settimo Posto al campionato Europeo WDC di Blackpool (Inghilterra) nella categoria Under 14 specialità latino americano. Su 44 coppie in gara provenienti da tutta Europa Ale e Nicole si sono piazzati tra i primi dieci dopo una durissima selezione.

Un risultato che stimola ed incoraggia in vista del prossimo appuntamento internazionale, in programma nel mese di Novembre in Olanda nella città Assen, dove si svolgeranno i campionati Mondiali.