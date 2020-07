Eurotec, accordo su cassa integrazione “breve”: ancora attesa pronuncia fallimento

Gela. In attesa del pronunciamento del giudice civile che sta seguendo le procedure di concordato e di fallimento della società Eurotec, sindacati e azienda hanno chiuso un accordo sulla cassa integrazione, almeno per due settimane. Un passaggio reso necessario dal fatto che circa trenta operai sono attualmente senza indicazioni certe sul passaggio ad un’altra società, la Icos, con la quale negli scorsi mesi c’era stata l’intesa, mediata da Sicindustria Caltanissetta. Con la cassa integrazione Covid quasi del tutto conclusa, si cerca di individuare soluzioni alternative. I vertici di Eurotec anticiperanno le somme, mentre sindacati e lavoratori rimangono in attesa della decisione del giudice. Non c’è una tempistica precisa. Il concordato non ha raggiunto le maggioranze necessarie e la strada del fallimento sembra praticamente scontata. Allo stato, Eurotec non ha più commesse nel sito locale. I lavoratori, anche negli scorsi giorni, si sono radunati davanti a Palazzo di giustizia.