Gela. Domani mattina, a Palazzo di Città, l’amministrazione comunale illustrerà i particolari dell’avviso per gli eventi in città, pubblicato negli scorsi giorni. Sindaco e assessori, seppur nei limiti del dissesto e in attesa del decreto regionale che può sbloccare i fondi delle variazioni approvati dall’Ars, vogliono garantire manifestazioni, in gran parte a carico dei privati.