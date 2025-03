Eventi e turismo, c’è il decreto regionale che destina trecentomila euro alla città

L’assessore Romina Morselli si è già attivata con il servizio finanziario del Comune per incamerare le somme e avviare tutte le attività necessarie alla programmazione degli eventi. “Un sentito grazie all’Ars per aver creduto nel valore e nelle prospettive della nostra città. L’impegno istituzionale congiunto è la chiave per costruire un futuro migliore per Gela e per tutta la Sicilia. Un sincero ringraziamento al vicepresidente dell’Ars Nuccio Di Paola per l’impegno profuso a favore del territorio”, ha sottolineato l’assessore. Con festival, manifestazioni culturali e iniziative di valorizzazione del territorio. la città tenterà di diventare un punto di riferimento per il turismo in Sicilia.