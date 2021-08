Eventi estivi con green pass, “solo nelle location dove è possibile il distanziamento”

Gela. Il cartellone degli eventi estivi riparte, ma con sostanziali modifiche. Gli spettacoli si terranno solo in aree delimitate, in cui è possibile garantire il distanziamento mediante ingresso con ticket o prenotazione. Sono stati, quindi, spostati in altra location o annullati gli eventi in programma al lungomare, sulle scalinate di via Omero e dell’ex Conchiglia, in piazza Russello e al teatro di Albani Roccella. Restano, invece, quelli alle Mura Timoleontee, in piazza Roma, all’ex carcere, dove già da domani riparte la rassegna della musica colta, e al Bosco Littorio. Dal 6 agosto, per partecipare agli spettacoli sarà necessario, da 12 anni in su, esibire il green psss che dimostra la vaccinazione o il tampone eseguito entro le 48 ore.