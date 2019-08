Eventi estivi in tono minore, Di Stefano: “In cassa abbiamo 10 mila euro e non faremo debiti fuori bilancio”

Gela. “Qual è il cartellone degli eventi estivi pensato dall’amministrazione comunale?”. La provocazione politica l’ha lanciata il consigliere dell’Udc Salvatore Incardona, convinto che la giunta stia trascurando l’aspetto degli eventi in città, in una fase che invece dovrebbe servire a rilanciare l’offerta, in favore di quella limitata fascia di turisti, spesso di rientro, che arrivano in città nel corso dell’estate. “Non è vero che mancano gli eventi – dice il vicesindaco Terenziano Di Stefano – ad esempio, le manifestazioni sportive si stanno tenendo e organizzeremo il Palio dell’Alemanna. Le associazioni che se ne occupano sanno che il Comune non può garantire un consistente apporto finanziario. In cassa, abbiamo solo diecimila euro, che comunque non spenderemo perché saranno vincolati ad un nuovo regolamento che stiamo definendo per l’assegnazione dei contributi. Non ci interessa fare politica, assegnando i soldi senza criteri certi. Altri diecimila euro, invece, sono destinati ai servizi per gli eventi e li stiamo usando”. Le casse piangono, almeno per fare fronte ad una programmazione di eventi, ma la giunta ha scelto di non adottare anticipazioni di spesa. “Gli eventi verranno finanziati solo se c’è la copertura finanziaria – continua Di Stefano – non faremo come in passato. Oggi, ci troviamo ancora a pagare i debiti accumulati da chi ha operato in questo modo, compresi sessantamila euro solo per la Siae. Sono diventati debiti fuori bilancio”. Il budget è sceso drasticamente e non ci saranno mosse a sorpresa.