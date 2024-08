Eventi in città nonostante la scure del dissesto

Gela. Seppur nei limiti del dissesto e in attesa del decreto regionale che può sbloccare i fondi delle variazioni approvati dall’Ars, sindaco e assessori, vogliono garantire un calendario di eventi che partirà a giorni e che accompagnerà la città alle festività Natalizie grazie all’emendamento Ars di 200 mila euro, fondi che dovranno essere spesi entro il 31 dicembre 2024. “Valorizzare le radici identitarie della città è uno degli obiettivi che l’amministrazione si pone per creare un legame con gli eventi propedeutici che il comitato tecnico scientifico pianificherà per il 2025 , anche in vista di Agrigento, capitale della cultura 2025″, ha dichiarato Viviana Altamore, assessore all’istruzione e alla cultura.

“La festa patronale di Maria SS d’Alemanna tornerà con tutti gli eventi della tradizione popolare- aggiunge l’assessore allo sport turismo e spettacolo Giuseppe Favitta – è quasi tutto pronto per il paliantino a mare, il palio dell’Alemanna e sono gia iniziati i lavori per posizionare le luminarie per il centro storico”.