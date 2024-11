Eventi in città, una commissione interna per valutare le proposte

Gela. Una commissione interna per valutare le proposte sugli eventi da realizzare in città nel periodo natalizio e più in generale nel fine anno, così da sfruttare il finanziamento arrivato dalle variazioni di bilancio varate dall’Ars. Il sindaco Di Stefano, richiamando il relativo bando, ha indicato la presenza in commissione degli assessori Altamore e Di Cristina, che hanno deleghe in materia, e dei componenti della commissione cultura e spettacoli, Cavallo e Giorrannello.