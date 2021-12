Evento formativo con la nutrizionista della nazionale under 17

Gela. Allenamento e corretta alimentazione, un binomio indissolubile per garantire ottime prestazioni a lungo termine. Questo il principio di base sul quale è stato articolato l’evento all’insegna della nutrizione nella formazione dell’atleta, organizzato ieri pomeriggio al PalaLivatino. Una valida opportunità per lo staff tecnico e i ragazzi della SSD Gela, Gela C5 e Melfa’s Basket che hanno potuto confrontarsi con la nutrizionista della nazionale under 17, Maria Luisa Cravana, e il commissario Fip Sicilia, Cristina Correnti, sul tema della corretta nutrizione da associare ai diversi allenamenti. Prestare particolare attenzione alla qualità degli alimenti da scegliere piuttosto che alla quantità è stato uno dei tanti suggerimenti che la nutrizionista Maria Luisa Cravana ha scelto di condividere con i presenti riuscendo a stimolare in loro uno spiccato interesse soprattutto attraverso la sua lodevole esperienza. “Il messaggio che volevo dare ad atleti così giovani è proprio quello di mangiar bene sin dalla giovane età per poter arrivare più a lungo possibile nella loro carriera – afferma la nutrizionista Maria Luisa Cravana – Il consiglio è di tenere alta l’attenzione sulla qualità dei prodotti che si scelgono e non tanto sulla quantità – continua – Prestare, quindi, un’attenzione particolare verso i cereali integrali e le proteine magre e non sottovalutare l’integrazione di acqua e di alimenti antinfiammatori”. Doveva essere un momento di festa nel quale coinvolgere tutti gli atleti sin dai più piccoli in un’attività di formazione, ma è stato ridimensionato a causa dell’emergenza covid. “La figura del nutrizionista per un club sportivo credo sia di vitale importanza – dichiara il presidente della Sport Accademy, Salvatore Bennardo – La base di partenza sarà sicuramente un approccio generale con le singole squadre, ma successivamente si potrà scendere più nell’analitico”.