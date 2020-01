“Evitare i tagli del personale Tekra”, vertice in Comune: giunta pensa ad affidamento diretto

Gela. Il numero di operai in servizio per Tekra non deve diminuire rispetto ai 125 previsti nel capitolato di appalto. I sindacati lo hanno ribadito nel corso di un vertice tenutosi a Palazzo di Città. I diciotto lavoratori a contratto sono stati licenziati. Il loro rapporto non è stato rinnovato. Anche questa sera, erano a Palazzo di Città. Il sindaco Lucio Greco e l’assessore all’ambiente Grazia Robilatte hanno avuto un confronto con i rappresentanti dei lavoratori. L’azienda pare intenzionata a mantenere solo i 98 dipendenti del passaggio di cantiere. Per i sindacalisti della Cgil Ignazio Giudice, Rosanna Moncada e Angelo Cagnes, un efficace servizio di raccolta rifiuti in città deve contare su una forza lavoro di almeno 150 unità. “Anche i lavoratori in servizio a Piazza Armerina devono rientrare”, aggiungono. Al momento, l’organico sarebbe del tutto sottodimensionato. Il confronto è solo all’inizio. Il segretario provinciale Usb Luca Faraci e i responsabili della Filas ribadiscono che non possono essere effettuati tagli, neanche tra i lavoratori a tempo determinato.