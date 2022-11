Ex casa albergo, Greco in consiglio: “Passerà al Comune con un comodato gratuito”

Gela. Un comodato gratuito per chiudere il passaggio dell’ex casa albergo Eni, destinata al Comune. Dovrebbe essere questa la formula finale per una procedura che si è dilatata nel tempo, visto che il cronoprogramma iniziale si sarebbe dovuto chiudere ben prima. Ad inizio settimana, il sindaco Lucio Greco ha risposto all’interrogazione proposta dal consigliere comunale M5s Virginia Farruggia. L’esponente pentastellata ha chiesto delucidazioni sull’iter. La struttura è destinata ad ospitare i corsi di laurea attivati in città dall’università Kore di Enna e un incubatore per start up innovative. L’intesa rientra nell’elenco degli interventi coperti con i fondi delle compensazioni della multinazionale. L’amministrazione comunale, come ha spiegato Greco, vuole concludere prima possibile e solo con formule che non prevedano passaggi onerosi. “Eni aveva riferito che in quanto società per azioni ha difficoltà a trasferire l’immobile a titolo gratuito – ha spiegato – e purtroppo non abbiamo trovato alcun atto delle precedenti amministrazioni che prevedesse un trasferimento a prezzo simbolico. Comunque, si procederà con un comodato gratuito. A breve, la giunta delibererà”.