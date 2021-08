Ex “Ciliegino”, giudizio di ottemperanza al Tar: Nicosia, “ora tenteremo azione comune”

“Gli ex proprietari attendono da anni – spiega l’avvocato – l’amministrazione sembra dormiente e tutti i tentativi sono stati vani. A breve, cercherò di convocare tutti gli ex proprietari per fare fronte comune. Forse, con un’azione comune, ci saranno più possibilità di avere risposte, che ad oggi non ci sono mai state. Non credo ci siano alternative. Anche il bando internazionale per individuare un eventuale partner privato per il progetto non è mai stato predisposto o pubblicato”. L’eredità di un investimento, nato male e finito peggio, è ancora una voce di forte preoccupazione per il prossimo futuro delle casse municipali.