Ex “Ciliegino”, Nicosia: “Uno studio legale a supporto? Solo spreco di denaro pubblico”

Gela. “E’ solo uno spreco di soldi pubblici”. L’avvocato Giuseppe Nicosia, che rappresenta l’associazione “Airone”, ne è convinto, riferendosi alla scelta dell’amministrazione comunale di individuare uno studio legale di “alto livello”, che dovrebbe supportare i funzionari dell’ente nella procedura per l’ex progetto “Ciliegino”. L’amministrazione comunale ha intenzione di arrivare ad un polo agro-energetico, passando dall’acquisizione di tutte le aree, che furono occupate, e dal pagamento degli espropri, con un fondo da circa cinque milioni di euro. A Palazzo di Città, però, vogliono maggiori garanzie legali, affidandosi a professionisti del settore. “Non capisco a cosa serva tutto questo – dice Nicosia – vogliono una consulenza da più di 130 mila euro, per farsi dire che devono pagare le indennità agli ex proprietari? Aspettiamo da anni e questa è l’ennesima presa in giro”. Nicosia, per conto dell’associazione che gestiva l’aviosuperficie, fin dall’inizio ha seguito tutte le tappe di una procedura mai chiusa, iniziata con i cantieri che avrebbero dovuto far sorgere il polo agro-fotovoltaico più esteso d’Europa e che invece si è rivelato un flop totale, che peserà sulle casse del Comune. Del tema, Greco ha parlato giovedì, a Palermo, con l’assessore regionale all’energia Daniela Baglieri. Grandi sviluppi non ce ne sono, dopo che sul finire dello scorso anno il consiglio comunale approvò l’atto di indirizzo della giunta, con consistenti emendamenti.