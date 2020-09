Ex discarica Cipollina ad alto rischio, percolato nei terreni: dopo anni servono lavori

Gela. Dopo tredici anni dal primo progetto per la messa in sicurezza della discarica Cipollina, il sequestro disposto dalla procura e un incendio che ha devastato molte delle opere eseguite, servono ancora lavori. L’ammontare stimato dai tecnici del settore ambiente del Comune è di almeno 2 milioni 500 mila euro. Le fiamme di un anno fa hanno irrimediabilmente danneggiato le coperture, le linee di collegamento per la captazione del biogas, il sistema di collettamento e il percolato continua ad essere un’incognita, con sversamenti che finiscono nei terreni limitrofi, fuori dal perimetro dell’ex sito di conferimento. La discarica Cipollina è uno dei tanti siti del territorio che produce enormi conseguenze ambientali. Giovedì, funzionari e tecnici di Arpa e Ispra hanno ispezionato bombe ecologiche come le ex discariche industriali di Marabusca e Cipolla (mai bonificate), fino a spingersi all’area del Biviere deturpata dai roghi di rifiuti pericolosi.