Ex discariche industriali, approvata presa d’atto per la messa in sicurezza di Marabusca

Gela. Era un passaggio necessario, anche per non mettere a rischio i quasi quattordici milioni di euro, autorizzati dalla Regione per la messa in sicurezza dell’ex discarica industriale di Marabusca. La giunta, appena ricostituita dal sindaco Lucio Greco, ha approvato la presa d’atto dell’accordo di programma, stipulato da Regione e Ministero della transizione ecologica. Il Comune è soggetto attuatore degli interventi e dovrà coordinare tutte le fasi, ad iniziare dalla progettazione. Il decreto per Marabusca è stato ufficializzato alcune settimane fa, mentre era già stato sbloccato quello per un’altra ex discarica industriale, mai bonificata, quella denominata Cipolla. In quest’ultimo caso, ci sono già stati dei tavoli tecnici e si dovrebbe procedere alla progettazione. Le modalità, però, non sono ancora note, anche perché a Palazzo di Città non sono molti i tecnici a disposizione e si vorrebbe optare per un affidamento esterno, a società specializzate nel settore. Colloqui ci sono stati anche con Eni, ma pare che la soluzione non sia di facile attuazione.