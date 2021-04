Ex Eurotec fuori dall’indotto, oggi assemblea: sindacati scrivono a Sicindustria

Gela. Da ormai un anno, dopo la conclusione della querelle giudiziaria che ha riguardato il fallimento della Eurotec, gli ex lavoratori dell’azienda attendono di essere ricollocati, così come sancito da un accordo. Circa quindici, però, non riescono a trovare una collocazione nell’indotto di raffineria. Gli operai, che per anni hanno lavorato alle dipendenze di Eurotec, nel settore dei serbatoi, dovrebbero trovare spazio in Ergo Meccanica, l’azienda locale che ha ottenuto il contratto quadro. Ad oggi, però, niente è stato concretizzato. Pare siano solo otto gli ex Eurotec che hanno trovato collocazione in Ergo Meccanica, ma solo a tempo determinato, altro aspetto che non convince sia i lavoratori che i sindacalisti. Questa mattina, nei pressi dell’ingresso principale di raffineria, il segretario provinciale della Fiom Orazio Gauci ha incontrato gli operai ex Eurotec, nel corso di un’assemblea tenuta all’esterno e con il distanziamento necessario, nel rispetto delle misure anti-Covid. I lavoratori chiedono di capire se ci sarà la possibilità di essere assorbiti. Gauci e i segretari di Fim-Cisl Alessio Pistritto e Uilm Nicola Calabrese, a breve inoltreranno una richiesta di incontro a Sicindustria, probabilmente chiedendo che vengano convocate anche le aziende.