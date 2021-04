“Ex lavoratori strisce blu dimenticati”, Corallo: “Irrispettosa distrazione del Comune”

Gela. La richiesta di incontro risale allo scorso febbraio, ma ad oggi nessuna risposta è arrivata dal municipio. Per la Filcams-Cgil, il rischio vero è che Palazzo di Città si stia disinteressando del futuro degli ex lavoratori della sosta a pagamento. Hanno lavorato per anni, per conto delle aziende che hanno gestito il servizio. Con l’affidamento a Ghelas, la situazione è cambiata e per gli operatori si aprì solo la possibilità di pochi mesi di occupazione, ma poi più nulla. Il segretario provinciale della Filcams Nuccio Corallo chiede al sindaco di fare chiarezza. “Questa vicenda è emblematica”, dice Corallo. “Censuriamo fortemente l’assenza di riscontri alle nostre richieste”, continua il sindacalista.