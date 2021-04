Ex pontile sbarcatoio sempre più pericoloso, sopralluogo: Greco, “no a demolizione”

Gela. I crolli sono ormai piuttosto frequenti, dopo quello di inizio anno. La struttura del pontile sbarcatoio, sul lungomare, non è affatto sicura ormai da anni. L’amministrazione comunale, però, non propende per la soluzione della demolizione, invece per quella di un recupero, anche del valore storico. Il sindaco Lucio Greco l’ha spiegato questa mattina, durante un sopralluogo effettuato alla presenza dei militari della capitaneria di porto e ai tecnici del demanio marittimo, del genio civile e della protezione civile. Venerdì è in programma un tavolo tecnico, con i dirigenti regionali del genio civile e del demanio. “Ho chiesto espressamente a tutti di valutare seriamente la possibilità di non demolire il pontile – ha confermato Greco – ma anzi di ridargli nuova vita, non solo per la sua importanza storica, visto che era già presente in occasione dello sbarco degli americani durante la seconda guerra mondiale, ma anche perché siamo consapevoli che questo è il volere della comunità. Nell’immediato, però, serve un significativo ed adeguato intervento di messa in sicurezza, per evitare qualunque tipo di pericolo. Nel contempo, ci si deve attivare per salvaguardare la struttura e darle un futuro. Per questo, è fondamentale che i tecnici del demanio, del genio civile opere marittime oltre che della soprintendenza del mare facciano dei sopralluoghi approfonditi e delle indagini tecniche, statiche, geognostiche e strutturali per capire come arrivare a ciò. E’ importante individuare subito le varie competenze e le linee di finanziamento possibili”. Insieme al sindaco, c’erano gli assessori Ivan Liardi e Giuseppe Licata, oltre al dirigente comunale Antonino Collura.