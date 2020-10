Ex Smim senza reddito, Giudice e Gauci denunciano ritardi: c’è anche azienda Montante

“Sono tanti i lavoratori coinvolti – dicono – e molti di loro ancora lontani dalla pensione. Loro insieme alle proprie famiglie sono in enorme difficoltà non solo a causa dell’emegenza Covid-19 o per aver perso il posto di lavoro, ma anche per i ritardi dovuti alla trasmissione degli sr41, modelli semplici da compilare e trasmettere da parte dei commissari responsabili delle aziende, per le quali gli stessi lavoratori hanno lavorato per decenni. Il tutto va inviato telematicamente all’Inps e non abbiamo smesso di credere che i commissari non trovano il tempo necessario. Non sono tollerabili ulteriori attese, oltre a quelle già lunghe per la pubblicazione dei decreti, cosa che dovrebbe essere automatica e non avvenire dopo innumerevoli interlocuzioni”. Nella stessa situazione si trovano gli ex dipendenti della Msa di Serradifalco, già di proprietà dell’ex leader di Confindustria Antonello Montante.