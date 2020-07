Ex Tekra, accordo su bacino disponibilità lavoratori: “Esteso ad intero ambito”

Gela. L’intesa raggiunta è per un bacino di disponibilità dei lavoratori, che negli anni hanno operato nel servizio rifiuti, in tutti i Comuni dell’ambito. E’ questa la conclusione alla quale sono giunti l’amministrazione comunale, le sigle sindacali del settore e i vertici della Srr4. Ora, l’intesa dovrà essere ratificata all’ufficio provinciale del lavoro, dopo la riunione conclusasi a Palazzo di Città. In questo modo, le aziende che subentreranno a Tekra nella gestione del servizio, ma anche la stessa società campana per attività ulteriori da svolgere, dovranno dare precedenza ai lavoratori della lista, che verrà definita in base ai criteri contrattuali. Al tavolo tenutosi a Palazzo di Città, c’erano il sindaco Lucio Greco e le sigle di settore di Usb, Filas, Cgil, Cisl e Ugl. Un confronto reso necessario dalla protesta dei diciotto lavoratori ex Tekra, che fino alla scorsa settimana hanno mantenuto un presidio davanti al municipio, chiedendo di poter rientrare nel cantiere del gruppo campano o comunque di arrivare ad una garanzia con il bacino di disponibilità.