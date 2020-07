Ex Tekra ancora in protesta, arrivati in municipio: contro assunzioni personale esterno

Gela. E’ riesplosa in poche ore la protesta degli ex lavoratori Tekra. Sono arrivati in Comune e hanno nuovamente scelto le finestre del municipio per farsi sentire. L’azienda avrebbe formalizzato quindici assunzioni a tempo determinanto, ma senza prenderli in considerazione, nonostante l’impegno alla costituzione di un bacino di ex dipendenti della socità campana, che continua a gestire in proroga il servizio rifiuti.